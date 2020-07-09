Зеленський показав селфи з Луцька з грошима

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Волинську область зробив селфи на тлі в’їзної вежі Луцького замку.

Фото він опублікував у своєму Facebook. На знімку президент тримає в руці 200-гривневу купюру, на зворотному боці якої зображений Луцький замок

«Завжди мріяв порівняти малюнок з реальністю», – написав він.

Зеленський додав, що в замку відчув дух історії і волинських легенд.

Facebook Володимира Зеленського

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