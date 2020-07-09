Екс-нардеп після цитування доктрини Путіна відзначився новим конфузом в КСУ

На засіданні Конституційного суду щодо закону про функціонування української мови екс-нардеп 8-го скликання від «Опозиційного блоку» Олександр Долженков попросив долучити до розгляду клопотання жителів неіснуючих в Харківській області сіл.

Інцидент стався під час засідання КСУ 9 липня. Так, він попросив суд долучити звернення депутатів Ізюмської районної ради», в яку, в свою чергу, звернулися, за його словами, жителі двох сіл Ізюмського району Стара та Нова Некрасівки. Вони нібито вимагають повернути в школи вивчення російської мови, оскільки без цього їхні діти не матимуть повноцінного розвитку».

У той же час один із запрошених на засідання суду вчених, директор Інституту української мови Павло Гриценко зазначив, що в Ізюмському району Харківщини немає таких сіл, однак вони є в Ізмаїльському районі Одеської області.

За словами Гриценка у селах Стара Некрасівка і Нова Некрасівка вже більше 100 років проживають старовіри, які ще в царській Росії оселилися на півдні Одеської області, і додав, що точно знає, що жодних конфліктів на мовному грунті в цьому регіоні і в тих населених пунктах не було.

Зазначимо, суддя Конституційного суду України Ігор Сліденко на засіданні 7 липня запідозрив Долженкова в цитуванні військової доктрини президента Росії Володимира Путіна. Його обурила формулювання «російськомовне населення» України.

Нагадаємо, 25 квітня 2019 Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект №5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

16 липня 2019 він набув чинності. Документ передбачає обов’язкове використання української мови в публічному просторі.

Також державна мова має використовуватися у державному і комунальному секторах, у транспорті та закладах громадського харчування, на підписах і маркування товарів і послуг, у медичній та освітній сферах, у театральних виставах і дубляж кіно, на телебаченні, в інтернеті та друкованих ЗМІ.

У той же час дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування і здійснення релігійних обрядів.