На пляжах в Києві знайшли кишкову паличку: де краще не купатися

У Києві, як і на курортах Одеської області, є водойми, де вода не відповідає санітарним нормам.

Як повідомляють у головному управлінні Госпродпотребслужбы в Києві, проби води за станом на початок липня показали:

перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички на пляжі «Венеція», «Веселка», «Райдуга», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Предмистна Слобідка», «Тельбін», «Центральний», «Троєщина» і «Чорторий»;

колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички): пляж «Тельбін»;

наявність дрібних водоростей і запаху — пляж «Галерна»;

водневий показник — пляжі «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмистна Слобідка» і «Центральний»;

біохімічна потреба в кисні (БПК5): пляжі «Венеція», «Дитячий», «Молодіжний», «Передмистна Слобідка», «Райдуга», «Тельбін», «Троєщина», «Чорторий», «Вербний» і «Пуща-Водиця».

«Досліджено проб води відкритих водойм за станом на початок липня не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів», — стверджують у службі.