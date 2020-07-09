Подвинься: пара детенышей бегемотов дерзко вторглась на пляж с крокодилами (видео)

Пара детенышей бегемотов дерзко прошла мимо спящих крокодилов и устроилась перед их мордами на пляже в южноафриканском национальном парке Крюгера. Курьезное видео опубликовано в воскресенье, 5-го июля, на канале Kruger National Park Videos в YouTube.

На коротком ролике показано, как детеныши бегемотов спокойно проходят по берегу водоема с маленькими птицами на спинах. Затем они приближаются к группе крокодилов, которые лежат на суше. Больше минуты животные обнюхивали опасных рептилий и оставались незамеченными. Вскоре один из крокодилов проснулся и отошел в сторону.

Как известно, взрослые бегемоты – самые непримиримые враги крокодилов, а так как гиппопотам является одним из наиболее агрессивных и опасных животных Африки, то в этих схватках он всегда выходит победителем.