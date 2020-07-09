Це була не випадковість: українців схвилювало відео підпалу полів на Донбасі

В мережі опублікували відео підпалу полів, вчиненого умисно.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в Facebook відомий волонтер Роман Доник.

Як видно на кадрах, автомобіль їде по скошеного поля, а людина, що сидить у авто, під час руху підпалює стерню під час руху авто.

«Офіс Президента України і Служба безпеки України, розкажіть нам ще про випадкових загоряння через аномальну спеку в Луганській області. А ми послухаємо, посміємося. Як мінімум, це наслідки діяльності мудрого нарида на скошених полях. Але і замовлення підпалів через річки не можна виключати» , — прокоментував відео Доник.

Коли і де зроблено опубліковано відео, невідомо, як і те, чи має цей випадок до масштабних лісових пожеж, горять поблизу Сєвєродонецька Луганської області.

Українці в мережі приєдналися до обговорення відео і зазначили, що це є злочином проти навколишнього середовища і про це треба повідомити в правоохоронні органи.