Кирило Шевченко обікрав Терра Банк, а Гонтарєва допомогла йому уникнути відповідальності

Як писав Dubinsky.pro, на чолі Національного банку хочуть поставити діючого голови правління Укргазбанку Кирила Шевченка.

Незважаючи на великий шлейф кримінальних справ, пов’язаних з легалізацією доходів, розкраданням бюджетних грошей і шахрайством. Особливе місце в його біографії займає Терра Банк, який Шевченко разом з партнерами придбав у 2010 році, і в якому Шевченка, на формальної посади президента, керував усіма процесами в банку і сприяв виведенню активів. Про Терра Банку варто написати детальніше.

У 2010 році контрольний пакет акцій Терра Банку придбали тодішній заступник міністра фінансів Вадим Копилов і колишній голова правління Державної іпотечної установи (діу Кирило Шевченко, у загиблого нещодавно Валерія Давиденко та його товариша — фігуранти кримінальних справ про розкрадання Аграрного фонду Бориса Приходько.

У 2012 році Шевченко продає Терра Банк, і його акціонером стає власник фінансово-промислової групи «Метал Юніон» Руслан Циплаков, який також контролював Південкомбанк.

В кінці 2013 року номінальним власником Терра Банку стає Сергій Клименко, який є керівником групи фінансових і девелоперських компаній. Кінцевим бенефіціаром банку називають екс-нардепа від «Партії регіонів» та проректора НАУ Максима Луцького.

Відразу після цього Шевченко повертається в банк, тепер вже на пост президента, оскільки з новим власником Клименко, вони нібито старі знайомі. У свій час Клименко виступив у ролі посередника — допомагав Шевченка і Копилову продати банк Циплакову.

Офіційно займати посаду президента банку Шевченко мав право з 31 березня 2014 року по 31 березня 2015 року, і ця посада була більш вагома, ніж голова правління. Кадровий склад складався на 80% людей Шевченка: він здійснював реальне керівництво банком і правлінням, а також операційною роботою.

Те, що він говорив після — брехня. Про те, що його роль у банку носила суто представницький характер. І коли він виявив розкрадання кредитних коштів через підставні фірми, то відразу покинув стіни банку. Історія для наївних і відверта брехня.

Ліквідатор Терра Банку Юрій Ираклиенко заявляв, що структура дісталася Фонду гарантування в жалюгідному стані, з нулем на коррахунку і величезними боргами за неповернені кредити. Пов’язаним компаніям було видано близько 1 млрд гривень.

У кінцевому рахунку, за розкрадання коштів вкладників, голова наглядової ради Терра Банку Сергій Клименко був заарештований, а члену наглядової ради Юлії Облецовий вручено підозру. Що ж стосується Кирила Шевченка, то він вийшов «сухим з води» і навіть очолив державний «Укргазбанк».

Чому не чіпали Шевченка?

21 вересня 2016 року Солом’янський районний суд Києва в рамках кримінального провадження №52016000000000119 дав тимчасовий доступ детективам НАБУ до документів:

з відкриття та використання Терра Банком кореспондентських рахунків у Meinl Bank Aktiengeselschaft (Австрія);

на надання Терра Банком у заставу Meinl Bank Aktiengeselschaft коштів на коррахунку; на залучення Терра Банком протягом 2011-2014 років коштів на умовах субординованого боргу;

особових справ голови правління, членів наглядової ради, членів правління та головного бухгалтера Терра Банк, які перебували на зазначених посадах станом на 22 серпня 2011 року (в період, коли банк належав Шевченко) і на дату початку процедури ліквідації банку.

В рамках зазначеного кримінального провадження було встановлено, що в період 2014-2015 років службові особи НБУ, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою з посадовими особами декількох банків, у тому числі Терра Банку, розтратили кошти НБУ на загальну суму понад 12 млрд. гривень, шляхом їх незаконного рефінансування.

Очевидно, що в цій афері була замішана голова Нацбанку Валерія Гонтарєва, яка «відмазала» одного зі своїх спільників. Надалі, він потрапив у крісло голови правління Укргазбанку за прямою вказівкою керівника НБУ, при тому що у неї були всі підстави не допустити злочинця в держбанк.

Афера Терра Банку за підтримки НБУ

Терра Банк 22 червня 2011 року відкрив у Meinl Bank Aktiengeselschaft кореспондентські рахунки №AT391924000100462449 (долари) і №AT441924000000462440 (євро).

У серпні 2011 року фінустанови уклали договір застави (договір відповідального зберігання та забезпечення), згідно з яким Терра Банк надав забезпечення виконання кредитних зобов’язань кіпрською компанією Tosalan Trading Limited перед Meinl Bank Aktiengeselschaft за кредитним договором від 22 серпня 2011 року коштів на своєму коррахунку в Meinl Bank Aktiengeselschaft в сумі $40 млн.



У 2014 році «Терра Банк» отримав кредити рефінансування та стабілізаційних кредитів НБУ на 111 млн. гривень.

А вже в серпні 2014 року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в Терра Банк.

У вересні 2014 року грошові кошти з коррахунку Терра Банку були списані Meinl Bank Aktiengeselschaft внаслідок невиконання компанією Tosalan Trading Limited своїх кредитних зобов’язань перед австрійським банком.

Є велика ймовірність того, що кошти, отримані як кредит (позика) від Meinl Bank Aktiengeselschaft компанією Tosalan Trading Limited могли були в подальшому повернуті в Терра Банк під виглядом субординованого боргу від підприємства-нерезидента, підконтрольного власникам і керівникам Терра Банк. З метою штучного покращення показників діяльності банку та приведення їх у відповідність з нормативами Національного банку.

За допомогою подібних схем Кирило Шевченко обікрав і Укргазбанк, тобто всього дві структури — “Укргазбанк” і ” Терра Банк. А провину повністю переклав на свого приятеля Сергія Клименко, щоб втекти від відповідальності. Першою людиною, який зацікавлений, щоб Шевченко посів крісло голови НБУ, є Валерія Гонтарєва.

dubinsky.pro