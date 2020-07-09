Пасажири без масок майже на годину затримали рух електрички під Харковом

Порушники карантинних обмежень 8 липня майже на годину затримали рух приміського поїзда № 6015, що прямував з Козачої Лопані в Харків.

Як повідомили в прес-службі «Укрзалізниці», все почалося з того, що залізничники виявили в електричці пасажирів без захисних масок, а ті відмовилися реагувати на зауваження про необхідність дотримання карантинних вимог.

В результаті залізничники були змушені викликати наряд Національної поліції, а ті затримали потяг на станції Дергачі на 51 хвилину.

Коментуючи інцидент, в «Укрзалізниці» знову закликали пасажирів слідувати рекомендаціям Моз — використовувати захисні маски, виконувати соціальну дистанцію у вагоні і займати тільки сидячі місця.