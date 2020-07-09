Кількість жертв катастрофічної повені у Прикарпатті досягло чотирьох

В Івано-Франківській області назвали нову цифру жертв повені — за словами голови сільради Миколи Ворохти Йосипчука, в його населеному пункті 21 червня від удару струмом загинув чоловік, який зайшов в котельню свого будинку.

На той момент вода вже підтопила підвальне приміщення.

«Через довготривалі дощі вода підтопила підвальне приміщення його домогосподарства. Він зайшов у приміщення, котельню, і його вдарило струмом», — цитує слова Йосипчука Суспільне.

За його словами, сільрада вже подав документи, які визнають загиблого чоловіка жертвою стихією, і його сім’я зможе отримати належну компенсацію.

Досі жертвами стихії в регіоні вважалися три людини — жінка з Дземброні, а також чоловік та жінка, які потонули у своєму автомобілі в річці Білий Черемош.