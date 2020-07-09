Аркадій Бабченко оголошений в Росії терористом

У Росії Федеральна служба з фінансового моніторингу включила до переліку терористів і екстремістів відомого журналіста Аркадія Бабченко.

Відповідна запис з’явився в реєстрі на сайті Росфінмоніторингу.

Про причини такого рішення там не повідомляється.

Бабченко написав у Facebook, що дізнався про все з соцмереж, коли його почали вітати і звертатися за коментарями.

«І тут поздоровлення починають приходити. Ні, самому мені, звичайно, подобається, але звідки інші дізналися… Потім пішли прохання про коментарі. То-то я думаю, чому мені рівно о 13.00 прийшло повідомлення «Ви не можете використовувати картку «Яндекс» в «Apple pay». Заблокували вліт! І відразу і одночасно з усіх стволів по всім новинам. Набридло мені в топи новин щось потрапляти вже… Там в списку 35 тисяч чоловік. Але хтось, гортаючи його, саме в 13.00 абсолютно випадково і побачив моє прізвище. Оперативно працюють хлопці, молодці», — написав він.

Бабченко — російський письменник і опозиційний журналіст, військовий кореспондент, видавець. У лютому 2017 року повідомив, що тимчасово покинув Росію у зв’язку з погрозами на свою адресу та адресу своєї родини. Після цього він жив у Празі, потім у Ізраїлі, з серпня 2017 року перебував у Києві.

Гучний інцидент, пов’язаний з Бабченко, стався в Україні навесні 2018 року. 29 травня знайомі і родичі повідомили, що при вході в його київську квартиру в Дніпровському районі невідомі випустили йому в спину кілька куль, в той час як дружина Бабченко була у ванній. Сам Бабченко нібито помер в машині швидкої допомоги по дорозі в лікарню.

30 травня, виступаючи на прес-конференції, глава СБУ Василь Грицак заявив про те, що Бабченко живий, за словами Грицака, дізнавшись про підготовлюваний замах, співробітники СБУ заарештували чоловіка, підозрюваного в підготовці замаху, а саме вбивство інсценували. Сам Бабченко також виступив на цій прес-конференції.

Після замаху Бабченко був переведений в засекречене місце, до нього була приставлена охорона. Він зізнався, що «моє життя зламана, сиджу в бункері».

Пізніше він працював в українських ЗМІ і вів власний блог, де висловлювався досить провокативно на адресу українських і російських політиків та громадських діячів.