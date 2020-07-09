Як водіям не платити сумнівні штрафи за перевищення швидкості

У столиці та Київській області з’явилися камери, які автоматично фіксують порушення швидкісного режиму на дорогах. ASPI news з’ясувало, як водіям оскаржити штрафи за порушення, які вони не робили, а стали жертвою “винахідників”.

Нещодавно киянину, який володіє авто Volkswagen з номером АА1455ЕО, прийшов штраф за автівку Skoda з такими ж номерами. Автолюбителі у соцмережах почали дискутувати і припустили, що власник чеського авто просто заклеїв номерний знак частково, а в поліції вирішили не перевіряти інформацію. Деякі досвідчені водії поділилися порадами, як уникнути покарання у такому випадку. Перше, написати апеляційне оскарження по протоколу в управління патрульної поліції, на яке повинні відреагувати протягом декількох тижнів. По-друге, можна скасувати штрафну квитанцію через суд або звернутися в прокуратуру. Кирил Іорданов, адвокат компанії Barristers, пояснив ASPI news наступне:

“Впровадження в Україні системи автоматичної фотофіксації порушень швидкісного режиму водіями відбулося, як зазвичай, із значним запізненням, якщо порівнювати з іншими європейськими країнами. Проте в цьому випадку, як кажуть, краще пізно, ніж ніколи, адже така система не тільки дозволяє миттєво виявляти порушення та здійснити покарання винних, але також і дисциплінує водіїв. Багато з них стали їздити з меншою швидкістю, а незабаром це увійде у звичку. Така тенденція може лише позитивно впливати на безпеку на дорогах.

Як адвокат, можу сказати, що українська система не є досконалою та має правові прогалини. Наприклад, у Великобританії система фіксує самого порушника, та на фото видно, хто саме за кермом. Проте, у нас фіксується лише автомобіль з номерними знаками, а відповідати за перевищення швидкості має власник. Це не дуже збігається з Конституцією України, згідно з якою відповідальність носить індивідуальний характер. Тобто громадянин має відповідати тільки якщо винен саме він особисто.

Таким чином, оскарження штрафу в судовому порядку можливе саме у зв’язку із тим, що фіксування порушника не відбувається. Наприклад, інша особа, родич або знайомий власника авто в суді може підтвердити, що порушення здійснила саме вона, а не власник. Виходячи з цього, підстави для притягнення власника авто до відповідальності виглядатимуть сумнівно. Разом з тим, особу, яка підтвердила свою вину, притягнути до відповідальності вже процесуально неможливо за відсутності у поліції відповідних доказів.

Але, як громадянин, я вважаю, що впровадження автоматичної системи фіксації порушень на дорогах є вкрай необхідним, навіть за наявності деяких правових недоліків. Це черговий крок у розвитку України на шляху до досягнення європейського рівня. Адже в Європі найціннішими є людське життя та закон”.

: aspi.com.ua

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