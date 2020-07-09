В Улан-Уде заарештували трьох поліцейських. За даними ЗМІ, вони порвали юнакові пряму кишку

Жовтневий районний суд Улан-Уде заарештував трьох поліцейських у справі про «застосування недозволених методів дізнання» до 17-річного підлітка, якого запідозрили у крадіжках. За даними ЗМІ, мова йде про сексуальне насильство над юнаком.

Про затримання силовиків стало відомо 7 липня. Регіональне управління СК повідомило, що арешт загрожує трьом працівникам карного розшуку відділу поліції № 2. За версією слідства, 4 липня поліцейські затримали і відвезли у відділ підлітка з-за підозри у крадіжках. У службовому кабінеті його побили. Видання «Ариг Ус» з посиланням на джерело написало, що мова може йти про насильницьких діях сексуального характеру по відношенню до підлітка.

Правозахисник Євген Хасоев заявив «Сибір.Реалії» (за рішенням Мін’юсту РФ внесено в список виконують функції иноагента — прим. ред.), що поліцейські Олександр Жимбеев, Чингіз Томіта і Федір Минтасов в ході тортур розірвали юнакові пряму кишку. Такі дії кваліфікуються за статтею 132 КК РФ («Насильницькі дії сексуального характеру»). За інформацією «Ариг Ус», силовики знімали тортури на телефон.

У прес-службі СУ СКР по республіці Бурятія не називають статтю, за якою порушено кримінальну справу. «Коментуємо тільки в рамках прес-релізу, який є на сайті», — повідомив Znak.com старший помічник керівника відомства Дмитро Столяров.

В регіональному управлінні МВС заявили, що при спробі затримати підлітка він вистрибнув з вікна другого поверху і спробував втекти. За версією поліції, його впіймали і відвезли у відділ, але незабаром відпустили, вирішивши, що він не причетний до крадіжок. Незабаром підліток потрапив до лікарні. За словами неповнолітнього, травми йому завдали співробітники поліції. МВС почало службову перевірку.