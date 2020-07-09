У ОРДЛО настала екологічна катастрофа: міліють ставки, річки пересихають

У ОРДЛО передбачувано настала екологічна катастрофа, про яку попереджали ще в 2014 році.

Через бездумне знищення шахт і шахтних водовідливів тепер міліють водосховища і ставки, пересихають ріки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст і блогер Денис Казанський.

«На Донбасі за сотні років видобутку вугілля була побудована складна система водовідливів, на утримання якої йшло багато грошей. Регіон зритий штольнями і виробками, з яких необхідно було відкачувати величезні об’єми води. Але тепер шахти затоплюються, насоси відключають і здають на метал. А вода, яка раніше відкачувалася на поверхню, тепер йде в численні порожнечі і вироблення, як в зливову каналізацію. Результат – зникнення цілих водойм.

Наприклад, в Алчевську зникає Ісаківське водосховище, яке будувалося для потреб Алчевського меткомбінату. Втім, комбінат теж поступово знищується, так що, може, і вода скоро йому не буде потрібна», – написав він. За словами журналіста, раніше проблему бойовики замовчували. Але тепер вона настільки загострилася, що її визнало навіть «Мінприроди ЛНР».

Правда, ніхто не знає, що тепер робити. Грошей-то немає. «Не втомлююся дивуватися, наскільки по-хижацькому «захисники Донбасу» продовжують руйнувати і знищувати все, до чого можуть дотягнутися. Вбили підприємства, зробили жебраками людей. Тепер добралися і до природи. Наскільки ж треба ненавидіти цю територію і її жителів, щоб таке з ними робити…», – пише Казанський.