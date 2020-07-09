Суспільство, яке ніхто не запитує, має вибрати, кому вірить менше

У ситуації з хабаровським губернатором ми бачимо чудовий приклад, коли суспільство, яке, втім, ніхто не запитує, має вибрати того, кому вірить менше, «авторитетному» підприємцю, наближеному до Жириновському або не менш «авторитетним» органам.

Хотілося б сказати — жеріть один одного, але проблема в тому, що очевидні репресії в черговий раз падають на нехай і відносних, але опонентів режиму.

Можливо, останньою краплею стало те, що Фургал видав результати референдуму максимально близькі до тих, які Шпилькин називає реальними, тобто 40% прийшли і 40% проти. Дійсно, нехороша людина, посмів зіпсувати улюблену іграшку Вождя.

Ніякої симпатії при цьому до губернатора не відчуваю, типовий регіональний авторитет з типовою біографією, вступив би в свій час в Едро, виглядав би там органічно.

Але і симпатії до атакуючій стороні не відчуваю тим більше.

Нормальним у такій ситуації вирішенням проблеми міг би стати конкурентний суд присяжних, набраних з числа жителів Хабаровського краю, нехай вони і вирішують, хто правий, хто ні.

Втім, нічого подібного ми майже напевно не побачимо, буде показова порка провинилися.

Хабаровчане в черговий раз зрозуміють, що їх волевиявлення нікого не цікавить, спробують прокатати наступного московського ставленика ще більш жорстко, ніж попереднього, але в умовах трьох-чотириденного попереднього голосування такі жарти вже не спрацюють.

Це наша Батьківщина…

Андрій Нікулін, викладач філософії