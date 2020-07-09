Смерчі та потужні зливи: синоптики розповіли, як зміниться клімат в Україні

Середня температура в Україні підвищується швидше, ніж в інших країнах Європи.

В Україні зміни клімату вплинули на кількість та інтенсивність опадів, які в майбутньому будуть тільки збільшуватися.

Зростання опадів в Україні спостерігається протягом останніх десятиліть, що пов’язано зі збільшенням інтенсивності конвекції. До цього призводить підвищення температури в помірних широтах, де досить багато вологи, розповіла “Обозревателю” завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

“Завдяки цьому хмари утворюються потужніше, з великою кількістю опадів. Швидкість потоків повітря зростає, через це утворюються шквали. Частіше почав випадати град, фіксуються випадки, коли його діаметр сягає розміру волоського горіха”, – пояснила вона.

Середнє підвищення температури в Україні відбувається інтенсивніше, ніж у Європі, а кліматичні зміни в останні роки у нас помітніші. Тому поява й інтенсивність гроз, злив, шквалів та смерчів збільшується.

“Підвищення середньої температури повітря за рік у нас значно перевищує темпи зростання глобальної температури по всьому європейському континенту, вона буде підвищуватися і надалі. І це буде впливати на те, що ці процеси будуть сильнішими”, – прогнозує вона.

При цьому метеорологи бачать не тільки тенденцію до збільшення інтенсивності опадів, але і до збільшення тривалості днів без дощів.

Синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології розповіли, що в регіонах може спостерігатися різна інтенсивність дощів: десь заливає, а десь стоїть посуха.

“На західній Україні свої погодні умови, там були накопичені опади, які призвели до повеней у Карпатському регіоні, вони відрізняються від східного регіону. Зараз тут місцями заливає, але для цього часу року це нормально”, – зазначили вони.

Але при цьому кілька років тому в Укргідрометцентрі з’явився новий індикатор визначення погодних явищ.

“Існує три типи загрозливих явищ: небезпечне метеорологічне явище і стихійне явище другого або третього порядку. І ось ще кілька років тому третього порядку, найнебезпечнішого, у нас не було, його ввели два роки тому. Це більш потужні, крайні критерії, які раніше не спостерігалися в погоді. Але на сході такі явища поки проявляються не часто”, – розповіли синоптики.

Синоптики прогнозують, що інтенсивні опади будуть спостерігатися по всій Україні, але Карпатський регіон є найбільш небезпечним, бо там випадає найбільше опадів по країні.

“Саме тут розвиваються потужні конвективні хмари, тож не даремно цей регіон, особливо високогірний, називають “полюсом гроз”. Але якщо ми говоримо про можливі підтоплення та інтенсивні опади, то вони будуть спостерігатися на всій території”, – говорить Балабух.

Ще одна особливість сильних локальних злив в тому, що спрогнозувати їх заздалегідь майже неможливо, а отже, і підготуватися до руйнівних наслідків негоди немає можливості.

“Дуже складно прогнозувати локальні опади: грози, град, шквали, сильні зливи. Ми можемо це побачити, коли починає утворюватися хмара, і ми вже бачимо, що з неї випаде, тоді складаємо штормове попередження і оголошуємо його”, – сказали в Харківському відділенні Укргідрометцентру.

: unian.ua

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