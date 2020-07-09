Попереду одній шостій планети всієї?

Влада РФ могли б похвалитися тим, в Росії рівень життя вище, ніж у всіх пострадянських країнах, але прибалтійські республіки псують всю картину.

Російські влади як одного з головних своїх досягнень називають підвищення рівня життя населення. Мовляв, Путін прийняв країну, коли всі на картоплі сиділи, а залишив (слава богу, не залишив!) з осетриною і іншої мармурової яловичиною. Спробуємо цю «гармонію» повірити алгеброю, тобто статистикою. Не тільки для того, щоб довести або спростувати тезу про правильно обраному курсі, а щоб ще порівняти з даними про людському добробут у братських і братських колись Росії країнах. Які там успіхи або невдачі, в той час як вони не ощасливлені 20-річним правлінням одного і того ж лідера (Білорусія — яскравий виняток).

Звісно, цифри не тільки байдужі, але і лукаві. Ну, скажімо, якщо на сьогоднішній день середня зарплата в Росії становить близько 47 тис. рублів, тобто $650-700 (в залежності від «заскоків» рубля), а на Україні близько $400 — це, звичайно, не означає, що середній росіянин живе мало не вдвічі багатшими, ніж його український сусід. Однак якщо почати враховувати всі фактори, обраховувати «до копійок», то й зовсім голову зламаєш.

Отже, нинішня російська влада стартувала в 2000 році з дуже «вигідного» для себе рівня середньої зарплати в 2200 рублів або $82. За наступну п’ятирічку вона стрибнула майже в 4 рази. Але, зрозуміло, реальні доходи у людей росли не так стрімко, враховуючи інфляцію в 20%, яка потихеньку зменшилася до 11-13% (і це незважаючи на стабільний курс долара). Тобто доходи громадян зросли за цей період десь удвічі, і як вважають багато економістів, продовжили рости і всю наступну п’ятирічку, а от потім поскользили вниз — трошки, всього на 1-2% в рік. При цьому парадоксально, але рекордною за доларової зарплати стала перша половина 2014 року, коли середній росіянин практично досяг рубежу в $1000.

І ще один «парадокс»: реальна зарплата останні майже 10 років зменшується, але чому-то на неї можуть проіснувати все більше членів однієї сім’ї — зараз вже четверо. Може, з бюджетом прожиткового мінімуму щось не так?

Ну, а тепер будемо порівнювати з колишніми радянськими. Спочатку з тими, перед ким «не соромно», і в той же час — не найбільш безнгадежных. Власне, Росія в плані якості життя «середньої людини», здається, може не соромитися нікого, крім трьох республік Прибалтики, але про них потім.

Отже, Росія почала епоху Путіна з середньої зарплати $82. У Казахстану було навіть трохи краще — близько $100; Білорусії — приблизно $70; Азербайджану — $50; України — $42. Хоча тоді українцям тим більше навряд чи жилося набагато гірше, ніж росіянам, враховуючи дешеві продукти і навіть комуналку. Так що все відносно.

Дані на 2019 рік (більш свіжих немає) такі (по РФ дається показник $745): Казахстан — $483; Азербайджан — $366 (ну як в це повіриш, якщо у Вірменії нібито зарплата помітно більше?); Білорусь — $562 (є й інші, менші цифри); Україна, де за останні 6 років вартість життя подравнялась з російської, — близько $400.

Знову ж, зауважимо, що якщо зробити коригування на горезвісну купівельну спроможність, лідерство РФ в плані турботи про населення кілька померкне (а, наприклад, Казахстан по пенсіях і кілька очок вперед може дати), але воно все ж незаперечно (добре змагатися з командами другої ліги»). Затьмарює це «свято» не дуже успішне втілення в життя принципу соціальної справедливості: за 20 років коефіцієнт диференціації доходів у РФ між найбагатшими і найбіднішими 10% населення практично не змінився — 14-15. Але в середньому-то все більш-менш.

Однак картина змінюється, Росія починає мірятися силами з «вищою лігою», нехай і нижньою частиною «турнірної таблиці» — колишніми країнами СРСР, зараз є членами Євросоюзу. Для прикладу візьмемо Литву.

У Литві на сьогоднішній день середня зарплата становить приблизно $1450 — правда, до вирахування податків, які тут високі. Це істотно більше, ніж у сусідів-латишів, але менше, ніж в Естонії. (Та й життя в Литві трохи дешевше, так що литовці, виходить, сьогодні в регіоні найбагатші.) Цікаві темпи зростання: всього за 10 років литовці почали отримувати вдвічі більше, а в 2005-му було всього $460 (для порівняння, у Росії — $300, лише в півтора рази менше).

Є, щоправда, одне «але». «Найбагатшими» у Всієї Балтії є працюючі литовці, а ось до пенсіонерів це ніяк не відноситься. «Росбалт» вже писав про це. Хоча для росіян «мінімалка» в 14 тис. руб. і середня пенсія в 28 тис. поки ще недосяжний рубіж, але це точно «не зовсім те» навіть за прибалтійським мірками, не те, що по європейським. Але прожити все ж можна.

Легко, начебто, пояснити «литовське диво» допомогою Євросоюзу, яка в останні роки досягала майже 2 млрд євро на рік, що при бюджеті близько 8-9 млрд була відмінною паличкою-виручалочкою. (До речі, Литва отримувала більше, ніж сусіди не тільки в абсолютних цифрах, але й на душу населення.) Але ЄС погрожує скоротити допомогу, і що тоді? А тепер країни Балтії розраховують на плановане створення фонду демографії та сімейної політики. Яка різниця, звідки гроші отримувати?

«Деякі країни — донори бюджету ЄС не готові до амбітним цифр. Однак Литва також є донором бюджету ЄС. Тільки ми даємо Європі не гроші, а робочу силу, — заявив президент республіки Науседа. — За останні роки Литва втратила 10% своєї робочої сили, людей, які переїхали до Великобританії, Німеччини та сприяли економічному зростанню у цих країнах. Ми вважаємо, що заслужили компенсації за це». Відзначимо, що втрати населення з моменту розпаду СРСР куди більше 10% — майже третину від того, що було. А заплатить Євросоюз за «робочу силу» — поки питання.

Але, як би там не було, на сьогоднішній день Литва точно може бути прикладом економічного благополуччя для росіян. «Подвійні» зарплати і майже подвійні пенсії, при порівнянній вартості життя. Як вони це домоглися, для мене, чесно кажучи, деяка загадка. Якщо вірити деяким економістам, всі пострадянські роки Литва за вказівкою ЄС «знищувала свою реальну економіку» (хоча цифри прямих іноземних інвестицій вражають), однак, маючи в 2000 році навіть трохи менший ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності, ніж Росія (у РФ було $11 170, зараз більше $30 тис.), в минулому році вона випередила за цим показником нашу країну приблизно на 15%. От якщо б по зарплатах вона Росію на стільки ж випередила — стерпіли б. А тут… прикро.