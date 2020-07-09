«Ми повинні запустити механізм змін»

Що думають деякі російські студенти, вперше у своєму житті голосували, про поправки до Конституції і майбутнє нашої країни.

«Росбалт» попросив молодих людей, які народилися і виросли вже в епоху Путіна», висловити свою думку з приводу минулого голосування за поправки до Конституції РФ. Звичайно, це опитування не претендує на 100% соціологічну достовірність, однак його учасники — студенти 1-2 курсів провідних внз країни, яким, по ідеї, належить визначати, якою буде Росія в найближчі десятиліття.

Аліса, 18 років, навчається в Спбду, спеціальність — міжнародна журналістика:

— До поправок, внесених до Конституції, я, звичайно, ставлюся негативно. Подивившись навіть одне відео на каналі Ірини Шихман, можна зрозуміти, що більшість поправок — це фікція. Вони і так існують на рівні кодексів або федеральних законів. Їх завдання — прикрити обнулення президентських термінів. І люди на це ведуться.

Є ще й суперечливі поправки. Наприклад, про державотворчий народ. Адже ми багатонаціональна держава — чому російський народ повинен бути виділений? Але люди не хочуть розбиратися у кожному із запропонованих змін, тому що їм потрібно було голосувати за цілий пакет. По телевізору вони бачать кілька «хороших» поправок, тому і в цілому висловлюються «за». Якщо б запропонували голосувати за кожну окремо, їх довелося б хоча б прочитати.

Те, що фальсифікація на голосуванні була, мені здається, очевидно всім. Влада зробила так, що голосів за поправки навіть більше, ніж за Путіна на виборах президента. Такого просто не може бути. Я підписана на Telegram-канал муніципального депутата Анастасії Брюханової, в якому вона викладає всю інформацію з приводу фальсифікації на голосуванні. Судячи за цими даними, відсоток підроблених голосів величезний. Загалом, наша держава остаточно перестає бути демократичним. Я, як і все в моєму оточенні, в шоці.

На запитання «А що можна зробити?» ми, студенти, не маємо права відповідати: «Нічого». Так може відповісти моя мати, яка працює на трьох роботах і виховує трьох дітей, але не я. Мітинги, пікети, акції, петиції — ми повинні брати в них участь. Крім того, потрібно поширювати інформацію про те, що насправді відбувається. Так вона дійде хоча б до якогось кількості людей.

Я часто сперечаюся з тими, хто каже: «Нічого не зміниться». Дійсно, якщо нічого не робити, то так і буде, але ми повинні запустити механізм змін, хоча б намагатися. Тому що, чесно, я боюся уявити, що буде з Росією, зі мною, з моєю родиною, з моїми майбутніми дітьми. Коли я про це думаю, стає страшно.

Іван, 19 років, МДІМВ, міжнародні відносини:

— Для мене, як і для багатьох молодих громадян нашої країни, голосування за правкам до Конституції стало першим у житті політичним рішенням. На відміну від багатьох своїх ровесників, я, дізнавшись про майбутнє голосування, вирішив детально розібратися в питанні. У нових положеннях я не знайшов нічого негативного і впевнений, що їх значимість покаже час. Всі вони прийняті, якщо так можна сказати, у відповідності з нашим історичним і політичним розвитком. Це стосується збереження традиційних цінностей (опора на які сильна в Росії), пріоритету національного права над міжнародним, повноважень президента і уряду.

Протягом кількох місяців я чув, як багато людей говорять про згубність поправок. Всі вони сходилися в одному — у відсутності аргументації. Якщо аргументи і були, то вони демонстрували політичну і юридичну безграмотність, а також повне нерозуміння історичного розвитку Росії. Що стосується легітимності, я впевнений, що голосування пройшло абсолютно прозоро, без значних порушень. Хоча ми і зіткнулися з низкою провокацій та дезінформацією щодо явки і самих результатів.

Час покаже, що нас чекає після прийняття поправок, але я думаю, що життя докорінно не зміниться. По суті, багато з них закріпили давно існуючі, але до цього необов’язкові речі. Наприклад, щорічну індексацію пенсій. Закріплення подібних практик в основному законі — передумова до створення громадянського суспільства.

Безумовно, в Росії є багато проблем, над якими належить працювати. Їх неможливо вирішити, безглуздо критикуючи поправки, як це робилося протягом останніх місяців. Замість цього кожен з нас повинен зрозуміти, який конструктивний і творчий внесок в життя Росії він може внести. Працювати слід саме в цьому напрямку. Ті ж, хто звик критикувати все, до чого не виходить дотягнутися, повинні задати собі питання: чи хочуть вони насправді щось змінити, або їм і так комфортно жити в постійному невдоволенні владою?

Максим, 20 років, Міжнародний інститут економіки і фінансів (ВШЕ):

— Якщо чесно, я не дуже активно висловлюю свою громадянську позицію, бо не слідкую за усіма політичними подіями. Однак політика сильно впливає на інші сфери життя, тому основні принципи і тенденції намагаюся не упускати. Я проти поправок до Конституції, оскільки багато запропоновані зміни суперечать її основ і здоровому глузду. Більше того, сам Путін в 2008 році мотивував, чому він виступає за змінюваність влади, а зараз стверджує зворотне. Це вказує на непослідовність дій президента. Я вважаю, що голосування було формальним, і після нього ситуація буде розвиватися давно певним владою шляхом: поправки прийняті, Путін надовго залишиться у влади.

При цьому мені імпонує позиція людей, які йдуть на голосування, навіть усвідомлюючи його фіктивність. Таким способом вони «вибудовують традицію», згідно з якою потрібно завжди стежити за політичною ситуацією і висловлювати свою думку. Я вірю, що в майбутньому голос кожного буде враховуватися, і до того моменту ця традиція забезпечить високий рівень політичної культури.

Я вважаю, що ситуація змінюється, коли змінюється її сприйняття — коли люди міняють свої звички. Кожен повинен відчувати причетність до політичного курсу країни та відповідальність за нього. Тільки в такому випадку може сформуватися демократичне суспільство.

Олександр, 19 років, ВШЕ СПб, спеціальність — політологія:

— Нові поправки до Конституції — це законодавча база під вічне правління Путіна, а також різноманітна популістська мішура про «пам’ять предків», індексацію пенсій та іншу воду, яка потрібна для мобілізації певних груп населення. Забавно, що влада не стали прямо продавати людям ідею про обнулення, а маскували її «социалочкой», цінностями і «суверенітетом». Не так просто на 20-му році правління втюхати втомленим росіянам ідею продовжити нинішню ситуацію. За результатами опитувань (Russian Field, Левада, група Біланівського), консенсусу в суспільстві немає — близько половини людей не хочуть продовження «Застою 2.0».

Це можна зрозуміти і по голосуванню, яке проводили за правилами, що не відповідає законодавству про вибори і референдуми. Тиждень дострокового і надомного голосування — величезне вікно можливостей для фальсифікації. Багато моїх знайомих були спостерігачами. Всі вони бачили таку картину: 1 липня в урнах голоси розподілені приблизно 50/50. Потім дістають ящики з голосування на дому, і там майже всі — «за». Один знайомий звірив результати протоколу з даними в системі і побачив, що попереду примальовували одиничку, додавши таким чином 1000 «схвалень» поправок. Доведені фальсифікації і математично: чим вища явка на дільницях, тим більше голосів «за», а так не буває.

Загалом, ніякого відношення до реального волевиявлення народу процедура не має. Це класична для електоральних авторитаризму провальна спроба влади легалізувати обнулення (нібито народ так хоче). І я ще мовчу про те, що голосування провели в період епідемії — просто жах.

Мені здається, що після прийняття поправок багато остаточно зрозуміли, чого варто «народна підтримка» влади — це справжня «піррова перемога». І чим далі, тим нижче будуть рейтинги президента та інших людей при владі. Масових протестів відразу після голосування за пандемії не буде, але я чекаю реакції на регіональних виборах у вересні і на виборах в Держдуму в наступному році. Думаю, попереду нас чекає дуже непростий, але цікавий час.

Подія в черговий раз показало, як важливо брати участь у політичних процесах: ходити на вибори, мітинги, організовувати агітаційні кампанії. Неможливо бути «поза політикою» — вона, так чи інакше, стосується тебе кожен день. Наприклад, коли держава забирає 20% ПДВ в магазині і витрачає їх на сумнівні цілі, коли ти стикаєшся з поліцейським свавіллям, коли в кризу не можеш знайти роботу. Головне завдання пропаганди: переконати в тому, що політика — брудна справа, що нічого не змінити. Важливо дивитися крізь цей інформаційний шум і намагатися працювати на своє майбутнє.

Данило, 19 років, ВШЕ, навчається управління бізнесом:

— Я абсолютно точно проти змін, внесених у Конституцію. Однак я не вважаю їх катастрофою, що приведе до закріплення авторитарного режиму. Навпаки, вони, скоріше, сприяють його ослаблення, а в перспективі — зникнення. Напевно, це звучить дуже оптимістично, але в мене є підстави так вважати.

Я знаю багатьох дорослих людей, які все життя були за діючу владу, але після пандемії та голосування різко змінили свою думку. Навіть моя бабуся несподівано для всіх пішла і проголосувала проти. А серед десятків однолітків, чия думка я знаю, за поправки — тільки двоє.

Інша справа, що більша частина людей не готові щось робити. Участь у протестних акціях здається їм небезпечним і віднімати багато часу. Проте дія — це зовсім необов’язково похід на мітинг. Важливіше і набагато ефективніше — поширювати правдиву інформацію: у розмовах з родичами і друзями, в соцмережах.

Ще більш важливо, щоб впливати на ситуацію — просто жити і діяти за тими правилами, дотримання яких ти вимагаєш» від чиновників. Такий, може бути, трохи смішний приклад, що пояснює, що я маю на увазі. Ще зі школи був рішуче проти злодійства і корупції, але, бувало, сам брав у батьків 1000 рублів на подарунок другові, при цьому купував презент за 800, а 200 «присвоював». Здавалося б, що тут такого? А зараз розумію, що, роблячи так, я не мав права «викривати корупціонерів.

Я впевнений, що справа не в людях у владі, а в принципах, які стоять в основі суспільства та держави. Наївно вважати, що якщо його очолять лідери опозиції, то це призведе до кардинальних змін. Тому, в першу чергу, потрібно критикувати не конкретних людей, а принципи. І самому діяти згідно з ним.