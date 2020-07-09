На Тернопільщині поліція врятувала від самосуду п’яного водія, який збив дитину

В селі Прошова Тернопільській області автомобіль збив 8-річного хлопчика з велосипедом. Про це повідомили в облуправлінні Національної поліції.

За інформацією правоохоронців, водій автомобіля Volkswagen керував транспортним засобом у стані сильного алкогольного сп’яніння і рухався на дуже великій швидкості. Втративши управління, транспортний засіб виїхав на узбіччя і збило 8-річної дитини.

На момент події поруч з хлопчиком знаходилася його старша сестра, яка встигла відскочити від машини. Постраждалий дитина була госпіталізована у важкому стані в реанімаційне відділення лікарні.

Винуватець аварії намагався втекти з місця події, однак в черговий раз не впорався з керуванням і вилетів у кювет. Прибулі на місце поліцейські буквально врятували п’яного водія, так як місцеві жителі мали намір влаштувати над ним самосуд.

На момент ДТП у салоні авто перебував знайомий водія. За інформацією поліції, він був настільки п’яний, що протягом двох годин не міг ні говорити, ні вийти з іномарки.