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«Скоро ліс буде»: В Мережі показали, як зараз виглядає Північно-Кримський канал

09.07.2020

У Мережі показали, як зараз виглядає Північно-Кримський канал, який був перекритий владою України після окупації Криму. Фото опублікував у Facebook нардеп фракції партії «Голос» Роман Костенко.

«Північно-Кримський канал! Вид з дамби в бік півострова! Скоро ліс буде!» – підписав Костенко знімок.

«Центр журналістських розслідувань» у червні повідомляв, що русло Північно-Кримського каналу в напрямку Армянська і Джанкоя в окупованому Криму знаходиться в аварійному стані.

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