Начальник слідчого відділу ДБР поскаржився на засилля ставлеників Венедиктової

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова досі впливає на роботу Державного бюро розслідувань.

Як повідомив на брифінгу начальник третього відділу Головного слідчого управління ДБР Олег Корецький, сьогодні на посадах в. о. директора та першого заступника директора бюро працюють люди, яких привела туди Венедиктова.

“Я згадаю конкурс на ці посади, який проводився в січні цього року… 22 грудня, коли було оголошено цей конкурс, вони дали термін аж 3 робочих дні на збір документів, які потрібно збирати тиждень”, – сказав він.

За словами Корецького, цей конкурс був неправомірним і незаконним, до нього не допустили інших кандидатів, повідомляє Оглядач.

“Це був конкурс спеціально для конкретних людей, які вже мали готові документи, подали їх, і стали керівництвом ДБР”, – підкреслив керівник слідчої групи.

Він додав, що один з членів комісії, яка обирала заступників директора бюро, за незгоду брати участь у незаконних діях виключили зі складу комісії наказом Венедиктової.

Корецький також заявив про тиск на нього з боку керівників ДБР Олександра Соколова Олександра Бабікова, повідомляє УНІАН.

Корецький повідомив, що коли на початку року вказав виконуючому обов’язки директора ДБР Соколову та його першому заступнику ДБР Бабикову на те, що ряд справ, в яких фігурує екс-президент Петро Порошенко, треба закривати, оскільки в цих справах немає складу злочину, то вони наказали все одно їх розслідувати. За словами слідчого, коли він став наполягати на закритті виробництв, керівництво запропонувало йому звільнитися, проте він відмовився.

Також Корецький зазначив, що близько тижня тому йому повідомили, що його посада скорочується. На питання, чому саме його посаду, Бабіков відповів: “Ти нам не підходиш”, — додав Корецький.

Разом з тим він заявив, що не збирається звільнятися за власним бажанням і готовий повторити свої заяви про тиск з боку керівництва ДБР в суді.

Крім того, Корецький заявив, що вчора намагався зустрітися з керівниками ДБР, однак вони його ігнорують.

Як повідомлялося, 8 липня один з адвокатів Порошенко Ілля Новіков заявив, що Корецький повідомив йому про тиск з боку керівництва ДБР, яке нібито чинився на слідчих у справі про продаж заводу “Кузня на Рибальському”.

У той же день в Державному бюро розслідувань заявили, що інформація Корецького про тиск на нього не відповідає дійсності та є політично мотивованою.

Також сьогодні, 9 липня, Корецький заявив, що 80% кримінальних проваджень, у яких фігурує екс-президент Порошенко, не мають судових перспектив.