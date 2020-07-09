Новим главою Госгеокадастра став представник великого агробізнесу без заощаджень та істотного доходу

Роман Лещенко був призначений у червні 2020 року на посаду голови Госгеокадастра. Новоспечений керівник починав свій трудовий шлях у сільськогосподарському холдингу OSD Group, де обіймав посаду головного юрисконсульта. У 2013 році Лещенко заснував агроконсалтинговую компанію «Український аграрний центр», паралельно викладаючи в Університеті ім. Т. Шевченка.

До цього (з 1 жовтня 2019 р.) Лещенко — позаштатний уповноважений Президента України по земельних питаннях.

У ЗМІ повідомляється, що Лещенко власник групи компаній «Агродар» у Черкаській області та керує сільськогосподарськими угіддями загальною площею понад 3 тис. га, і є досить перспективним бізнесменом, але чому-то в декларації його фінансові успіхи не сильно помітні.

Згідно декларації за 2019 рік, сукупний дохід сім’ї Лещенко становить 360 тис. гривень. Їй належить:

квартира в Києві площею 113,6 м. кв., вартістю 2,83 млн. гривень;

будинок в с. Нагірному, Черкаської області, площею 41,1 кв.м;

земельна ділянка 0,16 м. кв. в с. Нагірному, Черкаської області;

три іномарки: Toyota Land Cruiser 2013 року, Volkswagen Tiguan 2013 року і Renault Duster 2019 року.

Також сімейства належать корпоративні права:

ТОВ «Прогрес» у розмірі 100%, основний вид діяльності — вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

ТОВ «Иллюмин» у розмірі 100%, основний вид діяльності — складське господарство;

ТОВ «Прогрес Молоко» в розмірі 50%, основний вид діяльності — розведення великої рогатої худоби молочних порід;

При цьому поточні доходи у Лещенок досить скромні. Роман Лещенко в 2019 році заробив:

147,8 тис. гривень — заробітна плата за основним місцем роботи від Київського національного університету імені Шевченка Т.;

49 тис. гривень — заробітної плати за сумісництвом від ТОВ «Прогрес», основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур»;

1,3 тис гривень — додаткове благо від АТ «Піреус Банк МКБ».

А Алла Лещенко за той же період часу отримала дохід:

148 тис. гривень — у вигляді заробітної плати від ТОВ «Прогрес»;

13,7 тис. гривень — державної та соціальної матеріальної допомоги;

Готівкових заощаджень, згідно з декларацією, родина Лещенко не має.

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