Читайте і думайте, що з цим робити тепер – Постернак про розмову Порошенка з Путіним

Так тепер це оцінювати, от скажіть?

З одного боку, криваве зарево Українського сходу, де здригається кожен клаптик землі. Сльози матерів, сухі тексти новин. Розгубленість і відчай від того, що ми втрачаємо найкращих синів і свою землю.

З іншого боку, дипломатична ввічливість, етичні пасажі, макиавеллисткие цінності і холодний розрахунок, милий тон, кокетлива хвастощі і повна надій дружелюбність.

Читайте і думайте, що з цим робити тепер.

Розмова Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним від 30 квітня 2015 року.

«Ще раз дякую вам. Вітаю з наступаючим Міжнародним днем солідарності трудящих, у Росії змінили назву чи ні? Старе залишили?», — Порошенко.

«Так хрін його знає», — Путін зі сміхом.

«Ясно. Ми з вами люди трудящі, тому може й до солідарності прийдемо«, — Порошенко зі сміхом.

«Завтра буду вручати. Ми відновили медалі «Героїв праці», — Путін.

«Цікаво. Я завтра буду вручати ветеранам за «70-річчя Перемоги», — Порошенко.

«Як у вас всередині? Справляєтеся з усім?», — Путін.

«Справляюся. Чим далі — тим легше. Вибудовується якась вертикаль, тому що коли я прийшов, то її не було, було складно. Але вибудовувати це все не просто. Але довгої черги на посаду президента не спостерігається», — Порошенко.

«Ну, даремно ви так думаєте. Це красива країна», — Путін.

«Принаймні я пишаюся, що у мене рейтинг довіри і підтримки не падає», — Порошенко.

«Слава Богу. Це дуже важливо, щоб люди довіряли. Саме головне, ключове», — Путін.

«Добре, Володимир Володимирович. Тисну руку! Спасибі велике!», — Порошенко.

«Обіймаю. До побачення, давайте», — Путін.

ПОСТЕРНАК Олег