Росіян запропонували рівномірно розселити по всій країні.

Для якісного поліпшення життя в Росії необхідно освоїти країну . Для цього Москва повинна розширити програму далекосхідного гектара і впровадити особливі податкові умови для кожного регіону. Таку думку в інтерв’ю URA.RU висловив власник телеканалу Царгород і один з авторів альтернативного плану з порятунку економіки РФ Костянтин Малофєєв.
Всю країну можна продиференціювати за ступенем привабливості. У Підмосков’ї ти повинен будеш платити за цю ділянку, на Волзі дають безкоштовно, а на Далекому Сході тобі доплачують на будівництво будинку. Так можна розселити всю країну , — говорить Малофєєв.
Він також вважає, що субсидіями і особливими податковими умовами можна залучати людей працювати в регіонах, а не їхати в Москву. На думку бізнесмена, ці завдання повинні реалізувати федеральні влади.
Також в інтерв’ю URA.RU православний бізнесмен розповів, чому Путін для Росії — благословення, хто стоїть вище уряду РФ і чому стратегії розвитку країни, які пропонували ліберали, не увінчалися успіхом.
Раніше стало відомо, що Малофєєв спільно з режисером Микитою Михалковим, економістом Сергієм Глазьєвим і навіть патріархом Кирилом має намір подати президенту РФ Володимиру Путіну альтернативний план з порятунку російської економіки. Документ повинен скласти конкуренцію планом, який представив уряд Михайла Мішустіна.
P. S. Субсидії та податкові пільги не забезпечать ні добре оплачувану роботу, доступ до якісної медицини та освіти. Ці пільги могли б спрацювати при інших рівних умовах. А так …. чергове бла-бла-бла.