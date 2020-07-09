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Забавный способ собаки играть в прятки позабавил Сеть

09.07.2020

Если вы решили поиграть с кем-то в игру, подробно объясните ее правила. Иначе все будет точь-в-точь как на этом видео.

Об этом пишет Ридус.

Собакен был уверен, что во время игры в прятки совсем не обязательно скрываться полностью, чтобы соперник тебя не нашел. Достаточно просто спрятать голову, и вуаля, — вы исчезли, словно по-волшебству. Но хозяйка пса, кажется, совсем не против того, что питомец понял правила пряток по-своему. Ведь теперь она всегда выигрывает.

Комментаторов очень развеселил и умилил наивный пёсиль

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