Десятки людей поранені під час протестів у Белграді

В результаті масових заворушень в столиці Сербії минулої ночі постраждали 36 осіб, у тому числі 19 поліцейських. Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на службу швидкої допомоги

Зазначається, що різні травми отримали 19 поліцейських і 17 демонстрантів. Одного із співробітників МВС збила машина. За словами міністра внутрішніх справ Небойша Стефановича, у одного з поліцейських були зламані обидві ноги.

Протести почалися після того, як президент Сербії Олександр Вучич заявив про можливе введення нових заходів для боротьби з коронавірусом. За оцінками МВС, до будівлі парламенту прийшли близько 5 тис. осіб.