На Закарпатті батько 12 дітей прийшов в лікарню з нежиттю і незабаром помер

На Закарпатті багатодітний батько помер із-за бездіяльності реаніматолога, той відмовив йому в допомозі.

Про це написала у Facebook дружина загиблого Ліза Порташ.

Інцидент стався в місті Виноградів, там батько 12-ти дітей Варга В. В. звернувся в лікарню з нежиттю, однак на наступний день йому стало важко дихати.

Чоловік просив про допомогу, щоб його забрали в реанімацію, але реаніматолог Юрій Зейкан йому відмовив без причини.

«Перебуваючи у великому розпачі, в неділю вранці, зовсім не прийшло в голову зняти відео, як вів себе р. Зейкан коли син запитав у нього, нехай відповість чому не захотів допомогти батькові? Він виривав на ручку дверей і втік, я з сином Віталіком не відпустили його і хоч трохи зняли відео», — пише жінка.

Вона пише, що ця обурлива ситуація сталася на очах у дітей.