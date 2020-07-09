Херсонська міськрада звернулася до Зеленському з вимогою щодо води для Криму

На сесії Херсонської міськради 9 липня депутати проголосували за звернення до президента України Володимиру Зеленському, Верховної Ради та прем’єр-міністру про неприпустимість подачі води в аннексированный Крим.

«За» проголосували 32 депутати, не голосували за дане звернення – 10.

Про це повідомляє «Крим.Реалії».

На засідання прийшли активісти з плакатами та закликами: «не Можна поїти окупантів».

«Потрібно припинити будь-які інсинуації з приводу подачі води в окупований Крим.

Поїти окупантів, надавати воду для підприємств і військових баз – неприпустимо», – заявив перед голосуванням депутат Сергій Волошинов.

Як уточнив на засіданні Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко, в тексті звернення прибрали спірні моменти і депутати будуть голосувати за документ у новій редакції.

11 червня на сесії Херсонської міськради депутати не проголосували за це звернення.

Раніше повідомлялося, що представники громадських організацій Херсона і області почали збір підписів під зверненням до президента України, голови Верховної Ради та прем’єр-міністру, в якому вони висловлюють категоричний протест проти відновлення водопостачання в аннексированный Крим до його деокупації.

До цього комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій не зміг прийняти постанову, в якій йшлося про охорону Північно-Кримського каналу і подачі води в Криму лише після деокупації.

Українська влада запевняє, що Крим не отримає воду з Північно-Кримського каналу до деокупації півострова.

Підконтрольний Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) глава Криму Сергій Аксьонов (на прізвисько «Гоблін») зазначив, що 2020 рік став самим посушливим за 150 років спостережень. За останніми даними Гідрометцентру Криму, загальний сумарний запас води на початок липня склав 83.31 млн куб. метрів, що на 1.85 млн куб. метрів менше, ніж місяць тому.

При цьому голова російського уряду Криму Гоцанюк Юрій стверджує, що півострів не потребує постачання дніпровської води з материкової України по Північно-Кримському каналу.

Водопостачання Криму

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликають жителів півострова економити воду.

Дійсно, в зе-команді регулярно оголошують провокаційні заяви, що свідчать про бажання відновити подачу води в окупований Крим:

Тому-то Міськрада Херсона і озвучив такі вимоги до Зеленському…