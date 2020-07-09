Чи можна заразитися Covid-19 двічі? — The Wall Street Journal

Через кілька місяців пандемії погляд наукового співтовариства на Covid-19, хвороба, викликану новим коронавірусом, швидко еволюціонує. З’являються повідомлення про те, що через місяці після первинного діагнозу тести пацієнтів на коронавірус виявляються позитивними або у них виникають симптоми, продовжують викликати занепокоєння, що люди, які перехворіли Covid-19, заражаються повторно.

Про це пише The Wall Street Journal.

Більшість вчених сходяться на думці, що люди, які перехворіли Covid-19, набувають деякий імунітет до зухвалому його вірусу. Чого вони не знають, так це того, наскільки довго зберігається ця захист — на кілька місяців, кілька років або на все життя.

Тривалість імунітету залежить від збудника: такі віруси, як вірус грипу, можуть мутувати так швидко, що захисні антитіла можуть не розпізнати їх під час повторного зараження. Новий коронавірус мутує повільніше, ніж вірус грипу.

Це дає дослідникам надію, що природний імунітет або вакцина забезпечать більш тривалу захист. При цьому якщо людина захворіє знову, вважають дослідники, друга інфекція може протікати в більш легкій формі, ніж перша.

Центри США по контролю і профілактиці захворювань стверджують, що антитіла у людини з’являються протягом однієї-трьох тижнів після зараження. Дослідження, в якому брали участь 34 госпіталізованих пацієнта в Китаї, показало, що у двох пацієнтів у віці за 80 років виробилися антитіла протягом 3 днів після появи симптомів. У решти вони утворилися через 2 тижні після появи симптомів.

У цьому місяці група китайських дослідників повідомила, що вони заразили 6 макак-резус, дозволили їм одужати, а потім повторно заразили 4 із них через 28 днів після першої інфекції. Жодна з них не захворіла знову, і це вказує, що їх імунна система захистила їх від другої інфекції.

Приблизно у 450 південнокорейців тест на коронавірус знову виявився позитивним після того, як у них було констатовано відповідність критеріям одужання. Корейські центри з контролю і профілактики захворювань провели повторну перевірку більше половини цих людей і не виявили ніяких свідоцтв циркуляції живого вірусу.

Як показали дослідження, фрагменти вірусів можуть циркулювати навіть після того, як у людини зникли симптоми. Це не означає, що люди все ще хворі або заразні.

Клініцисти мають різні погляди на те, що являє собою одужання, бо довгострокових даних поки немає. Рекомендації варіюються в різних країнах світу.

Наприклад, у США інфіковані люди вважаються зціленими повністю, якщо вони двічі отримали негативний результат на новий коронавірус, причому тести, схвалених Управлінням по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, проводяться з інтервалом не менше 24 годин.

Або у людей має бути відсутність підвищеної температури протягом 3 днів поспіль і поліпшення інших симптомів, включаючи зменшення кашлю і задишки. З моменту першої появи симптомів повинно пройти не менше 10 днів.

Але деякі перехворіли, що отримали негативний тест на вірус, повідомляють, що деякі симптоми, такі як втрата смаку і запаху, можуть зберігатися протягом декількох місяців після зникнення інших симптомів.