Фонд гарантування вкладів продає за 156 млн столичний офіс Дельта Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж за “голландський аукціон” офіс Дельта Банку в Києві.

Початкова ціна лота – 156, 269 млн грн.

16 липня на аукціон виставляється приміщення, в якому знаходився головний офіс Дельта Банку – найбільшого банку в управлінні фонду.

“Приміщення розташоване в Києві на бульварі Дружби Народів, 38, в 5 хвилинах від метро «Дружби народів». Поруч знаходяться важливі транспортні вузли, сучасні бізнес-центри, Ботанічний сад ім. Гришко, парк “Співоче поле”, монумент “Батьківщина-Мати””, – йдеться в повідомленні Фонду.

Зазначається, що загальна площа приміщення становить 3883,40 кв. м. Банку належать 1-4 поверхи багатоповерхового будинку, а також підвал та мезонін.