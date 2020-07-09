Стан Джеффа Безоса досягло $180 млрд

Котирування акції Amazon 8 липня досягли рекордного максимуму і капіталізація компанії виросла до $1,54 трлн. В результаті, стан її засновника Джефа Безоса (належить 11,1% акцій) збільшилася до $182,6 млрд.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Зазначається, що на момент закриття ринку в середу – це найвищий рівень чистих активів за майже 40 років статистики Forbes.

У виданні нагадують, що в березні, коли коронавірус почав стрімко поширюватися в США, акції Amazon впали на 15%. З тих пір акції виросли більш ніж на 80% з мінімальної позначки 12 березня. Пов’язано це з тим, що споживачі збільшують кількість покупок онлайн.