В Киеве у машины прямо на ходу отвалился газовый баллон

Баллон с газом отпал от автомобиля во время движения в Киеве во вторник, 7 июля. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Событие произошло в Святошинском районе столице. Опасный баллон выпал прямо на трассе во время движения автомобиля.

На место происшествия прибыли спасатели Коммунальной аварийно-спасательной службы города Киев. Они загрузили баллон назад в автомобиль, от которого он отвалился. К счастью, во время происшествия никто не пострадал.

Отметим, что в Украине есть большое количество автомобилей, которые находятся в ужасающем техническом состоянии. Использование таких машин подвергает опасности не только водителей данных транспортных средств, но и других участников дородного-транспортного движения.

: newsone.ua