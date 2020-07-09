Глава Ростуризму відповіла на питання про виїзні візи для росіян

Керівник Федерального агентства з туризму (Ростуризм) Заріна Догузова заявила, що їй не сподобалася ідея повернути радянську практику видачі виїзних віз. За її словами, до цього питання вона підходить не як глава профільного відомства, зацікавленого в розвитку внутрішнього туризму, а як пересічний громадянин і турист.

«Я не тільки глава Ростуризму, але і звичайна людина, теж турист, я теж люблю подорожувати, в тому числі їздити по світу. Я б не стала робити те, що мені самій не сподобалося в інших обставинах», — сказала Догузова в ефірі «Ехо Москви».

У той же час, підкреслила вона, не можна не відзначити, що з введенням обмежень на виїзд для розвитку внутрішнього туризму «відкрилося вікно можливостей», яке «не може не радувати».

«Це для вас теж прекрасний шанс побачити нашу країну. У ній є багато чудових місць», — сказала глава Ростуризму своїм співрозмовникам в ефірі.

Відповідаючи на питання, чи вплинули на розвиток внутрішнього туризму серйозні обмеження на виїзд за кордон для співробітників силових відомств, введені в 2014 році, Заріна Догузова повідомила, що кількість відпочиваючих всередині країни за останні роки зросла на 20-30%. На її думку, названий фактор «напевно теж вплинув».

Раніше, в середу, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила журналістам, що російська влада не зацікавлені у «надуманих обмеження» на виїзд з країни. За її словами, перспективи відкриття кордонів для можливості відвідування росіянами інших країн — це питання не політики, а санітарно-епідеміологічної обстановки. Як тільки вона дозволить, Росія буде готова відразу обговорювати це питання з іноземними державами.

З кінця березня через пандемії коронавіруса Росія фактично закрила свої кордони, в тому числі для виїзду своїх громадян за кордон. Пізніше були зроблені послаблення: виїхати можуть ті росіяни, яким це потрібно, зокрема по роботі, у зв’язку з навчанням чи лікуванням.