Південмаш спільно з південнокорейською компанією виготовить 5000 електробусів

Державне космічне агентство, Південмаш і південнокорейська компанія Caris підписали Меморандум з виробництва 5000 електробусів і 7800 зарядних станцій.

Як повідомляє прес-служба Південмашу, угода передбачає підписання договорів на суму 23 млрд гривень, терміни виробництва — до 2023 року.

Сторони ухвалили програму спільних дій з локалізації виробництва електробусів і зарядних станцій, обміну ліцензійними угодами і технологіями. Також запланували спільна участь у виставках, обговорили можливості та потенціал експорту електробусів в країни Європи.

Гендиректор ” Південмашу Сергій Війт каже, що співпраця c Caris «дозволить не тільки фінансово оздоровити підприємство, але і зберегти науково-технічний потенціал, відродити громадянське велике машинобудування, яке багато років залишалося одним з ключових напрямків діяльності заводу».

Також наголошується, що багатопрофільна група Caris вже веде проекти з розвитку дорожньої інфраструктури в Україні.