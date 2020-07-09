НАТО по домовленості з Україною збільшить число кораблів в Чорному морі

В ході телефонної розмови міністр оборони України Андрій Таран і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг прийшли до висновку, що необхідно відреагувати на погіршення ситуації з безпекою в Чорному морі.

Як повідомляє прес-служба міністерства оборони України, співрозмовники обмінялися думками щодо безпеки на Сході України та в акваторії Чорноморського моря. На їхню думку, ситуація продовжує погіршуватися через нарощування Росією військової присутності.

В результаті сторони погодилися збільшити присутність сил і засобів в чорноморському регіоні — збільшать патрулювання в повітрі і присутність кораблів ВМС країн-членів Альянсу Андрій Таран запросив держави-члени НАТО приєднатися до національним стратегічним навчання, які повинні пройти на півдні України восени 2020 року.