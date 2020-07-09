«Допомогла» Росія: збірна України через п’ять років отримала «золото» чемпіонату Європи

Колекція чемпіона світу з біатлону Дмитра Пидручного, попробовавшего себе в ролі пілота літака, поповнилася ще однією золотою медаллю. Нагорода знайшла свого власника через п’ять років після чемпіонату Європи, що пройшов у 2015-му в естонському Отепя.

Про це повідомив сам біатлоніст на своїй сторінці в Instagram, постаравшись, правда, зберегти інтригу.

Зазначимо, що за підсумками естафетної гонки першою фінішувала збірна Росії. Згодом допінг-проба одного з російських біатлоністів, Олександра Печенкіна, дала позитивний результат, що призвело до дискваліфікації самого спортсмена на чотири роки, а також дискваліфікації всієї команди. У підсумку, «золото» перейшло до української команди, яка у складі Артема Тищенко, Сергія Семенова, Артема Прими та Дмитра Пидручного фінішувала в тій гонці другий.

«Срібний» склад збірної України на ЧЄ-2015 в Отепя через п’ять років став «золотим»

Додамо, що це європейське «золото» стало третім в колекції уродженця Тернополя. Також Дмитро піднімався на найвищу сходинку п’єдесталу у змішаних естафетах на першості континенту в італійській Валь-Риданне-2018 і Мінську-2020.