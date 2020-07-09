Гризлов заявив в ТКГ, що в Україні «створили ще дві держави

Повноважний представник Російської Федерації в Тристоронньої контактної групи Борис Гризлов заявив під час засідання ТКГ 8 липня, що «на сьогоднішній день в Україні створено ще дві держави».

Про це Цензор.НЕМАЄ повідомляє з посиланням на «Укрінформ».

Делегація України в ОБСЄ закликала російську сторону пояснити, чи означає це вихід РФ з Мінських домовленостей або намір визнати т. нз. «ДНР» і «ЛНР».

«Що стосується російського пропагандистського наративу про внутрішню природу конфлікту на Донбасі, то нам було б дуже цікаво почути чіткі пояснення з боку представника Росії щодо заяв, зроблених вчора повноважним представником Російської Федерації в ТКГ Борисом Гризловим, який заявив, що «на сьогоднішній день в Україні створено ще дві держави», — сказав Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер.

Він закликав постпреда РФ при ОБСЄ Олександра Лукашевича прояснити, «чи означає вчорашню заяву Гризлова, що Російська Федерація має намір вийти з Мінських домовленостей, або ж вона планує визнати ці окуповані райони»?

Заява голови української місії при ОБСЄ пролунала в присутності спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау та голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Sal’manoviča Чевика.

Цимбалюк вказав на те, що Росія досі не продемонструвала істотних змін у своїй позиції щодо її ролі та відповідальності як учасника двостороннього конфлікту, і «продовжує рішуче заперечувати незаконну окупацію Криму і боягузливо ховатися за своїми маріонетками на Донбасі, просуваючи так званий «прямий діалог» з ними».

«Такий підхід сильно підриває ефективність консультацій у рамках Тристоронньої контактної групи та її робочих груп, оскільки витрачається час і зусилля на формальності, а не на суттєві дискусії між двома сторонами конфлікту», — заявив Цимбалюк