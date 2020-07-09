В Японії винайшли матеріал, що перевершує по міцності алмаз

Дослідники з університету Цукуба в Японії створили новий матеріал на основі вуглецю, що по твердості перевершує алмаз. Як повідомляється, структура отримала назву «пентадiамант».

Японські дослідники вирішили перевірити, що буде, якщо розташувати атоми вуглецю в більш складній структурі. Вони об’єднали в одній системі атоми, що утворюють різну кількість зв’язків. Так і вийшов новий матеріал.

Згідно з теоретичними розрахунками, новий матеріал здатний витримувати тиск в 1700 гПа, тоді як звичайний алмаз – 1200. Новий матеріал на 41,67% міцніше алмазу, але його щільність значно менша (як у графіту).

Цей матеріал можна використовувати як в промисловості, так і в наукових експериментах. Він здатний стати альтернативою алмазним «ковадлам», які відтворюють в лабораторних умовах екстремальні тиски «як всередині планет».