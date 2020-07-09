Жириновський обурився, що на Фургала наділи наручники

Затримання губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала пройшло «не в самій коректній формі», вважає лідер ЛДПР Володимир Жириновський.

За його словами, повідомляє ТАСС, не обов’язково було одягати на Фургала наручники. «Губернатор — не злочинець, нікуди не втече. З бандитами так дійте, а це вища посадова особа в регіоні», — заявив лідер ЛДПР.

Жириновський додав, що здивований затриманням Фургала через такий довгий час після можливого вчинення злочину. «Чого чекали 15 років?», — запитав він, зазначивши, що «якщо дійсно» в 2004-2005 роках були скоєні вбивства, в яких замішаний Фургал.

Також Жириновський запевнив, що Фургала не будуть виключати з ЛДПР.

Нагадаємо, губернатор Хабаровського краю Сергій Фургал був затриманий сьогодні вранці. За офіційними даними СК РФ, Фургалу будуть пред’явлені звинувачення в організації вбивств і замахів на вбивства підприємців у 2004-2005 роках. Також його перевіряють на причетність до особливо тяжких злочинів, скоєних на території трьох регіонів — Хабаровського і Приморського країв, а також в Амурській області.