Павло Дуров звинуватив Google і Apple в зборі податків зі всього людства і тотальної експлуатації

Творець інтернет-месседжера Telegram Павло Дуров звинуватив корпорації Apple і Google в тотальному контролі, про що раніше писала «Країна і тим, які додатки їхні клієнти-користувачі можуть встановлювати на свої телефони. А це мільярди людей по всьому світу.

Також Павло Дуров заявив, що ці цифрові глобалістські корпорації збирають податки зі всього людства.

У публікації для Telegram-блогу він закликав відкрито говорити про згубність поточної ситуації «для мільярдів користувачів, для сотень тисяч розробників, для національних економік, для глобального прогресу».

На думку Дурова, «Apple і Google зобов’язані своїм монопольним становищем на ринку саме авторам сторонніх додатків для їх платформ». При цьому розробникам доводиться платити їм комісію в розмірі 30 відсотків від заробітку. Для оплати хостингу, маркетингу, ліцензій, податків і зарплати у них залишається дві третини прибутку, чого не завжди вистачає.

Дуров назвав ситуацію парадоксальною, тому що, на його думку, монополісти експлуатують людей двічі: спершу розробники створюють додатки, які забезпечують конкурентну перевагу, а потім віддають третину заробленого.

«І якщо Google поки ще надає обмежену можливість запускати додатки поза їх магазину Play Store, то Apple не дає своїм користувачам вийти ні на крок за рамки своєї закритої екосистеми», — констатував засновник Telegram’a.

Він додав, що планує брати участь у дискусіях з регуляторами в Євросоюзі, почала антимонопольне розслідування відносно Apple. Дуров також запропонував зобов’язати цю корпорацію дати можливість користувачам встановлювати програми не тільки через App Store.

«Користувачі повинні мати право вільно запускати програми на своїх смартфонах — точно так само, як вони сьогодні можуть встановлювати будь-які програми на свої комп’ютери», — зазначив він.

Якщо цього не відбудеться, то, на думку Дурова, капіталізація Apple продовжить зростати, а розробники з Східної Європи продовжать продавати свої стартапи «за невеликі для гігантів Кремнієвої долини суми».

«Перешкодити двом наднаціональним корпораціям збирати податок зі всього людства — непросте завдання», — наголосив творець Telegram і закликав відкрито виступати проти дуполии (монополії двох у світі — Ред.) Apple і Google на ринку мобільних додатків.