Жириновський передрік долю президентів України

Лідер Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Володимир Жириновський в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону заявив, що Росія, крім Віктора Януковича, готова прихистити та інших президентів України.

Про це повідомляє «Комсомольская правда», передає «Хвиля».

«… я кажу – Росія усіх прихистить, голубить, нагодує. Я вас запевняю, всі шість президентів ваших втечуть, як Янукович. Для вас вже готові дачі по Рубльовському шосе – там, де жили Гусинський, Березовський, Ходорковський. Всі будете жити поруч з Януковичем, і грати в шашки, писати мемуари. Дмитро, і про вас теж подбаємо, не хвилюйтеся!», — сказав Жириновський.

Крім цього лідер ЛДПР зазначив, що нібито перший президент України Леонід Кравчук жалкує про розпад СРСР.

«Давайте проведемо демократичний референдум у всіх колишніх радянських республіках. 70% зажадають відновити СРСР. Навіть Кравчук, він сам обмовився, що, якщо б він знав, що станеться, він би не став підтримувати Єльцина в Біловезькій пущі. Все», — підсумував Жириновський.