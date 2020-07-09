Вчені: Коронавірус в літаках небезпечніше авіакатастроф у 79 разів

Якщо авіакомпанії будуть продавати квитки на всі місця в літаках, то смертність від COVID-19 з-за зараження в лайнерах зросте до 80 чоловік в рік. Про це повідомляє Daily Mail.

Професор Слоунской школи управління Массачусетського технологічного інституту Арнольд Барнетт створив математичну модель, за допомогою якої розрахував два варіанти: у першому компанії будуть продавати квитки на всі місця в салоні, а у другому – тільки на ті, що розташовані біля вікон.

Розрахунки показали, що в першому випадку ймовірність зараження коронавірусом становить 1 до 4300, а у другому – 1 до 7700.

За допомогою середнього коефіцієнта смертності від COVID-19 (1%) вчений вирахував, що один із 430 тисяч пасажирів літаків буде гинути від вірусу.

У підсумку це призведе до 80 смертей щорічно – це у 79 разів вище, ніж ймовірність загинути в авіакатастрофі.