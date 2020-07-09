Людей допитують у банках, де взяли гроші на внесок по кредиту і дострокове погашення позики

Українські банки забороняють людям достроково гасити кредити та потребують детальних звітів про походження первинних внесків при оформленні кредитів.

Самі банки вважають за краще про це не говорити, відбуваючись загальними словами про те, що впроваджують рискоориентированный підхід в межах вимог щодо фінансового моніторингу.

А нові історії з практики обслуговування у вітчизняних банках розповідають їх клієнти.

«Найактивніше зараз обговорюють дві нові практики. Це з’являються повсюдно заборони на дострокове погашення раніше оформлених кредитів, якщо людина не може зрозуміло пояснити і підтвердити відповідними документами походження грошей, які у нього з’явилися, щоб раніше виплатити позику. У таких випадках відмовляють у погашенні. Необґрунтована «досрочка» — це ознака сумнівної операції, згідно з новою постановою Нацбанку щодо фінансового моніторингу (№65), тому всі активно перевіряється. Також банки почали з’ясовувати походження коштів, які дають позичальники в якості початкового внеску при кредитуванні», — розповів «Країні» фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

У кожному з випадків фінансовий моніторинг працює по-своєму.

При достроковому погашенні кредитів: банки вимагають звіт про походження грошей, якщо клієнт хоче погасити весь залишок по кредиту — всі 100%. Особливо якщо кредит оформлявся на тривалий час (наприклад на 5-7 років), а погасити його хочуть за рік-два. Вважається, що у позичальника могли з’явитися нелегальні капітали, і пояснення, що чоловік брав більш «довгий» позика на всяк випадок, для підстраховки, банківського працівника не переконає. Доведеться доводити, що гроші «чисті».

банки вимагають звіт про походження грошей, якщо клієнт хоче погасити весь залишок по кредиту — всі 100%. Особливо якщо кредит оформлявся на тривалий час (наприклад на 5-7 років), а погасити його хочуть за рік-два. Вважається, що у позичальника могли з’явитися нелегальні капітали, і пояснення, що чоловік брав більш «довгий» позика на всяк випадок, для підстраховки, банківського працівника не переконає. Доведеться доводити, що гроші «чисті». При оформленні кредиту: якщо українець самостійно зібрав гроші на половину квартири або машини і прийшов в банк позичати на другу частину, у нього спитають, як він нажив свій початковий внесок. Доведеться шукати підтвердження того, що кошти зароблені чесно і не мають злочинного походження. Це не банк буде перевіряти і щось для себе з’ясовувати — ні. Це людині доведеться показувати джерело коштів.

Такі вимоги з’явилися за останні кілька місяців. Обслуговування в українських банках в принципі стало складніше із-за нових вимог щодо фінансового моніторингу, які впроваджують фінустанови після вступу в силу нової нормативної бази в 2020 році:

закону №361-IX, який набрав чинності 28 квітня;

постанови Нацбанку №65, яке заробило з 22 травня.

Щоб переконати банк у тому, що ваші гроші не були зароблені нелегально, можна подавати різні документи:

податкову декларацію з відповідними статтями доходів;

свідоцтво про вступ у спадщину;

документи, що підтверджують продаж квартир, землі, машини або іншого цінного майна;

офіційно оформлений договір, за яким були отримані кошти та сплачені податки тощо

«Часто банки не дають достроково погасити кредит, щоб продовжувати на ньому заробляти. Бачать, що людина сплачує акуратно — таких зараз цінують — і хочуть якомога довше не відпускати. Тому можуть довго ставити палиці в колеса, щоб він достроково не сплатив всі. Можуть наполягати на підтвердження несподівано виник доходу податковою декларацією. Якщо її немає, то люди зазвичай змінюють стратегію. Не віддають весь залишок по кредиту одним махом, а починають систематично переплачувати за позикою з місяця в місяць і швидше все виплачують», — змалював «Країні» ситуацію старший партнер адвокатської компанії «Кравець та партнери» Ростислав Кравець.

Ще складніше стало працювати з банками представниками молодого бізнесу. За новими вимогами, їх перевіряють ретельніше колишнього, особливо якщо мова йде про новому бізнесі і починаючих підприємців.

«Днями була історія: молодий хлопець отримав після навчання від батька $20 тисяч. У нього золоті руки, закінчив технікум, от батько і зробив йому подарунок на свій бізнес на відкриття СТО. Батько не олігарх і не видатний бізнесмен, а збирав цю суму все своє життя і чеки не збирав, щоб вкласти в дитину. Той відкрив компанію швидко: як малий бізнес. А внести кошти на рахунок і в білу купити обладнання не може. Банки вимагають пояснення, де він узяв цей капітал. Відповідь «тато подарував» нікого не влаштовує. Відділу фінмоніторингу в банку потрібно папери в справу підколоти, і все», — розвів руками Василь Невмержицький.

Всі розуміють, що таким чином початківців бізнесменів штовхають на напівлегальну діяльність. І єдиний вихід бачать лише в зміні банку.

«Рискоориентированный підхід, про який йде мова в новому законі з фінмоніторингу, — загальне і невиразне поняття. Кожен трактує його як йому вигідно. Тому не варто опускати руки, якщо трапився дивний банк. Клієнт не повинен витрачати на нього час, а відразу йти в більш адекватну структуру. В інших фінустановах до нього можуть поставитися нормально і обслужити без зайвих причіпок», — порадив Ростислав Кравець.