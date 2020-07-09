Корнієнко про підготовку «Слуги народу» до місцевих виборів: Зеленський — наш духовний лідер, радимося з ним по кандидатурах в мери

Голова партії «Слуга народу», перший заступник керівника фракції партії у Верховній Раді Олександр Корнієнко заявив, що президент Володимир Зеленський є для своєї партії «духовним лідером», особливо під час підготовки до місцевих виборів.

Про це інформує Цензор.НЕМАЄ з посиланням на Радіо Свобода.

«У нас зараз є два процеси з президентом: по місцевим виборам, а друге — підводимо підсумки роботи парламенту і рік роботи нашого монобольшинства, і проводимо такі зустрічі з депутатами і президентом за групами», — сказав Корнієнко.

На питання журналіста, радяться партія «Слуга народу» з президентом по місцевим виборам, Корнієнко відповів ствердно.

«Так, радимося, він же наш духовний і практичний лідер, фактично. Нашої політичної сили … Ну, я так жартую, звичайно. Але, зрозуміло, що принципові рішення, що стосуються висування, в першу чергу мерів (так мер — це не пряма паралель, але можна провести якусь невелику аналогію, що мер, як президент міста), тому для нас важливо, оскільки ми президентська партія, щоб президент в цьому також брав активну участь», — пояснив Корнієнко.