Автомобилистов освободят от некоторых штрафов из-за карантина

В МВД предложили освободить водителей и собственников транспортных средств от некоторых видов административной ответственности на период карантина.

На рассмотрение Кабинета министров 8 июля вынесен разработанный МВД законопроект о внесении изменений в «антикоронавирусный» закон относительно освобождения от ответственности водителей и собственников транспортных средств от отдельных видов админответственности за нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Анализ существующей ситуации свидетельствует о том, что многие автомобилисты не имеют возможности обратиться в территориальные органе МВД с заявлением об обмене удостоверения водителя, выданного впервые, после окончания срока его действия с целью регистрации (перерегистрации) принадлежащих им транспортных средств на протяжении 10 дней после покупки, таможенного оформления, получения транспортных средств или возникновения обстоятельств, которые требуют внесения изменений в регистрационные документы, или же для регистрации на протяжении 10 дней ТС личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины более чем на 30 дней в связи с введением карантина.

В свою очередь, Кодексом об административных правонарушениях предусмотрено привлечение лица к административной ответственности за управление ТС лицом, которое не имеет соответствующих документов.

Законопроект, разработанный МВД, предусматривает освобождение лиц, которые не могли обратиться в территориальные органы МВД с соответствующим заявлением, от административной ответственности.

: avtomir.ua