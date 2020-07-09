Фургал став «білою вороною» відразу, як тільки виграв вибори всупереч волі Кремля

Глава Хабаровського краю Сергій Фургал став фігурантом кримінальної справи про замах на вбивство у складі ОЗУ тому, що давно був зручною мішенню для влади. Таку думку кореспонденту «Росбалта» висловив професор Європейського університету в Санкт-Петербурзі і університету Гельсінкі Володимир Гельман.

«Перше, що треба розуміти: компромат у правоохоронних органів є на більшість великих російських чиновників, і він може бути пущений в хід у будь-який зручний момент. У 2018 році Фургал виграв вибори всупереч волі Кремля і відразу став „білою вороною“. Хабаровський край також показав дуже поганий результат за депутатам від „Єдиної Росії“ на виборах в Законодавчу думу. І за результатами голосування, яке відбулося минулого тижня, регіон увійшов у десятку суб’єктів з найнижчим кількістю схвалюють поправки — 66,28%», — говорить політолог.

За словами Гельмана, Хабаровський край завжди був досить опозиційно налаштованим, і тому такі результати не варто пов’язувати саме з особистістю Фургала.

«Одночасно затримання стало сигналом іншим губернаторам напередодні регіональних виборів у вересні: якщо щось піде не так, їм теж мало не здасться. Це називається „показати, хто в домі господар“. Адже в час пандемії регіональні губернатори отримали більшу свободу маневру, і тепер федеральні влади повинні продемонструвати, що весь контроль у їхніх руках», — резюмує політолог.

Нагадаємо, Слідчий комітет повідомив про серйозні підозри по відношенню до глави Хабаровського краю Сергію Фургалу. Він став фігурантом кримінальної справи про замах на вбивство і вбивство у складі організованої злочинної групи. Губернатор очолив край в 2018 році, до цього він був депутатом Держдуми від ЛДПР.