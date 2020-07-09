Повінь – зміна системи

Menu
Close

Фургал став «білою вороною» відразу, як тільки виграв вибори всупереч волі Кремля

10.07.2020

Фургал стал «белой вороной» сразу, как только выиграл выборы вопреки воле Кремля

 

Глава Хабаровського краю Сергій Фургал став фігурантом кримінальної справи про замах на вбивство у складі ОЗУ тому, що давно був зручною мішенню для влади. Таку думку кореспонденту «Росбалта» висловив професор Європейського університету в Санкт-Петербурзі і університету Гельсінкі Володимир Гельман.

«Перше, що треба розуміти: компромат у правоохоронних органів є на більшість великих російських чиновників, і він може бути пущений в хід у будь-який зручний момент. У 2018 році Фургал виграв вибори всупереч волі Кремля і відразу став „білою вороною“. Хабаровський край також показав дуже поганий результат за депутатам від „Єдиної Росії“ на виборах в Законодавчу думу. І за результатами голосування, яке відбулося минулого тижня, регіон увійшов у десятку суб’єктів з найнижчим кількістю схвалюють поправки — 66,28%», — говорить політолог.

За словами Гельмана, Хабаровський край завжди був досить опозиційно налаштованим, і тому такі результати не варто пов’язувати саме з особистістю Фургала.

 

«Одночасно затримання стало сигналом іншим губернаторам напередодні регіональних виборів у вересні: якщо щось піде не так, їм теж мало не здасться. Це називається „показати, хто в домі господар“. Адже в час пандемії регіональні губернатори отримали більшу свободу маневру, і тепер федеральні влади повинні продемонструвати, що весь контроль у їхніх руках», — резюмує політолог.

Нагадаємо, Слідчий комітет повідомив про серйозні підозри по відношенню до глави Хабаровського краю Сергію Фургалу. Він став фігурантом кримінальної справи про замах на вбивство і вбивство у складі організованої злочинної групи. Губернатор очолив край в 2018 році, до цього він був депутатом Держдуми від ЛДПР.

 

Читайте також:   Дочка пенсіонера з Москви, якого кинули з коронавірусом біля під'їзду, поскаржиться в СК
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *