Смерть мера Сеула: названа попередня причина

Точну причину смерті правоохоронці встановлять незабаром.

Попередньою причиною смерті мера Сеула Пак Он Суна є самогубство. Проте точну причину його смерті зможуть встановити в ході розтину.

Про це повідомляє агентство Ренхап.

Наголошується, що тіло 65-річного Он Суна знайшли на порослому лісом схилі гори в парку Пугаксан в центрі Сеула після семичасовых пошуків. У пошукових роботах брали участь кілька сотень поліцейських, собаки і спеціальні безпілотники.

Нагадаємо, дочка Он Суна повідомила, що її батько зник безвісти. Він вранці пішов з дому, хоча до цього скасував заплановану нараду. При цьому він не відповідав на дзвінки.