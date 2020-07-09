На кордоні Латвії наближаються військові кораблі РФ

Військові кораблі виявили в латвійській ексклюзивній економічній зоні.

У Балтійському морі в шести морських милях від територіальних вод Латвії збройні сили країни виявили російські військові кораблі. Біля кордонів Латвії військові виявили сім кораблів.

Про це повідомляє прес-служба Національних збройних сил Латвії в Twitter.

Згідно з повідомленням, військові кораблі виявили в латвійській ексклюзивній економічній зоні.

Збройні сили Латвії ідентифікували сім кораблів ЗС Російської Федерації: корвети «Радянських» і «Митищі» класу «Каракурт», корвети «Злива» і «Пассат» класу «Нанушка», корвети «Димитровград» і «Чувашія» класу «Тарантул» і корвет «Серпухов» класу «Буян-М».