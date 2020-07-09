В Україні з’явиться комісія з пошуку зниклих без вести на Донбасі

Урядовий комітет погодив постанову про створення такої комісії

Український омбудсмен Людмила Денисова анонсувала створення в Україні спеціальної комісії з пошуку зниклих без вісті і полонених на Донбасі. Рішення про створення комісії можуть прийняти найближчим часом.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

За словами Денисової, постанова уряду про створення і склад комісії було погоджено на засіданні урядового комітету під головуванням віце-прем’єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Рєзнікова.

Створення комісії дозволить створити реєстр зниклих без вести за категоріями і вирішити питання діяльності пошукових груп. Планується, що на засіданнях цієї комісії будуть присутні родичі зниклих без вести.

Зазначимо, станом на серпень 2018 року Україні було відомо про 294 зниклих без вести на Донбасі. Серед зниклих без вести багато цивільних.