Медики назвали ягоду, которая снижает риск развития рака, диабета и болезней сердца

Вкусно и полезно!
Крыжовник или агрус — это питательные и очень полезные плоды. В составе ягоды находятся витамины группы В, витамин А,С,Е,РР, а также множество микро- и макроэлементов: железо, йод, калий, кальций, магний, марганец, медь, молибден, натрий, ниекль, фосфор, фтор и т.д.
В ягоде содержатся органические кислоты, моно- и дисахариды, пищевые волокна. В среднем калорийность крыжовника составляет около 45 ккал.
Медики называют следующие полезные свойства крыжовника:
поможет в борьбе с воспалительными процессами верхних дыхательных путей и горла, различных явлений ОРЗ и ОРВИ;
при заболеваниях почек и печени;
нормализует уровень гемоглобина;
укрепляет иммунитет;
способствует восстановлению гормонального фона;
нормализует уровень сахара в крови;
снижает артериальное давление;
способствует укреплению волос и ногтей;
способствует регенерации кожи;
улучшает состояние стенок сосудов;
устраняет запоры;
нормализует метаболизм;
помогает избавиться от депрессивных состояний;
крыжовник используют как как желчегонное и мочегонное средство;
снижает риск возникновения заболеваний сердца;
защищает организм от ожирения, диабета второго типа;
понижает уровень холестерина в крови;
пектины, содержащиеся в крыжовнике, выводят из организма радионуклиды и соли тяжелых металлов;
благодаря содержанию серотонина, спелый крыжовник обладает противоопухолевыми свойствами.
: zdorove.clutch.ua