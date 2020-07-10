Медики назвали ягоду, которая снижает риск развития рака, диабета и болезней сердца

Вкусно и полезно!

Крыжовник или агрус — это питательные и очень полезные плоды. В составе ягоды находятся витамины группы В, витамин А,С,Е,РР, а также множество микро- и макроэлементов: железо, йод, калий, кальций, магний, марганец, медь, молибден, натрий, ниекль, фосфор, фтор и т.д.

В ягоде содержатся органические кислоты, моно- и дисахариды, пищевые волокна. В среднем калорийность крыжовника составляет около 45 ккал.

Медики называют следующие полезные свойства крыжовника:

поможет в борьбе с воспалительными процессами верхних дыхательных путей и горла, различных явлений ОРЗ и ОРВИ;

при заболеваниях почек и печени;

нормализует уровень гемоглобина;

укрепляет иммунитет;

способствует восстановлению гормонального фона;

нормализует уровень сахара в крови;

снижает артериальное давление;

способствует укреплению волос и ногтей;

способствует регенерации кожи;

улучшает состояние стенок сосудов;

устраняет запоры;

нормализует метаболизм;

помогает избавиться от депрессивных состояний;

крыжовник используют как как желчегонное и мочегонное средство;

снижает риск возникновения заболеваний сердца;

защищает организм от ожирения, диабета второго типа;

понижает уровень холестерина в крови;

пектины, содержащиеся в крыжовнике, выводят из организма радионуклиды и соли тяжелых металлов;

благодаря содержанию серотонина, спелый крыжовник обладает противоопухолевыми свойствами.

: zdorove.clutch.ua