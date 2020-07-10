Разумков вважає, що для президента немає ніякого сенсу в розпуск Ради

Голова українського парламенту Дмитро Разумков прокоментував розмови про дострокові вибори у Верховну Раду. На його думку, «Слуги народу» вони не потрібні.

У спікера поцікавилися у зв’язку з наполегливими чутками про можливі дострокові вибори, наскільки вони реальні.

«Для президента і всієї команди сенсу в розпуск (парламенту — Ред.) немає ніякого. Станом на сьогодні у партії 30% рейтингу. Якби вибори відбулися на цих вихідних, чисто теоретично Ради пройшло б 170-190 осіб (зараз у фракції «Слуга народу» 248 нардепів — Ред.)», — сказав спікер.

Він також уточнив, що «в Україні може бути все, що завгодно».

«Але якщо ми виходимо з реалій сьогодення, то підстав ні політичних, ні юридичних, ні конституційних для дострокового припинення повноважень чинної Верховної Ради України, я думаю, немає. Тому я такої ситуації сьогодні не бачу», — вважає Разумков.