Під Києвом затримали п’яного водія фури з перевищенням норми алкоголю в 12 разів

Чайковські патрульні виявили нетверезого водія вантажівки, вміст алкоголю в організмі якого перевищував норму більш ніж у 12 разів.

Про це повідомляє портал «Київ оперативний» на своїй сторінці в Facebook.

Відзначається, що вантажний автомобіль Mercedes-Benz, який рухався з порушенням ПРАВИЛ дорожнього руху, зупинили патрульні на 36 км автодороги Київ — Чоп.

Перше, що інспектори помітили, почавши спілкування з порушником — це різкий запах алкоголю. Вийшовши з автомобіля, чоловік тільки підтвердив підозри патрульних.

За кермом вантажівки був 36-річний житель Черкаської області.

При проведенні огляду на стан сп’яніння за допомогою алкотестера, прилад показав результат 2,46 проміле алкоголю, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму.

Відносно чоловіка патрульні склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили від керування.